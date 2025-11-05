Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    СМИ: Трамп признал сильный ущерб республиканцам от шатдауна

    • 05 ноября, 2025
    • 22:02
    Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) могла навредить Республиканской партии сильнее, чем демократам.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи сенаторов-республиканцев Конгресса США с американским лидером.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп в ходе закрытой части приема заявил, что в случае дальнейшей приостановки работы правительства партия "будет убита", а ее представителей станут считать "бездельниками-республиканцами". Он отметил, что шатдаун необходимо завершить как можно скорее, добившись прекращения так называемого филибастера (флибустьерства) - практики затягивания рассмотрения и принятия законопроектов, которой, по словам главы Белого дома, придерживаются его политические оппоненты. "Если вы не прекратите обструкцию, у вас будут большие проблемы", - приводит портал слова Трампа.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что приостановка работы правительства США еженедельно обходится американской экономике примерно в $15 млрд. Экономисты предупреждают, что если шатдаун продлится до Дня благодарения, который отмечается 27 ноября, безвозвратные потери составят около $14 млрд.

    Частичная приостановка работы федерального правительства США, которая стала самой продолжительной в истории страны, началась в полночь на 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.

