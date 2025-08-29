СМИ: Трамп планирует направить 200 сотрудников ICE в Чикаго для борьбы с мигрантами

Власти США планируют привлечь 200 сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) для рейдов против нелегальных иммигрантов в Чикаго.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The New York Times.

"Согласно внутренним документам, администрация президента США Дональда Трампа составляет планы преследования мигрантов в Чикаго силами 200 офицеров министерства внутренней безопасности, с использованием военно-морской базы вне черты города для их развертывания", - информирует газета.

По данным издания, детали подготовки указывают, что власти планируют длительную операцию, предположительно, в сентябре. Предполагается, что мероприятия в районе агломерации Чикаго продлятся 30 дней. При этом, если Пентагон одобрит запрос министерства внутренней безопасности на использование своей базы, это станет свидетельством того, как администрация стирает разграничительные линии между юрисдикцией военных и органами правопорядка, поясняет NYT.

Согласно документам, первые сотрудники ICE должны прибыть в район развертывания 2 сентября. Запрос в Минобороны предполагает размещение на базе 250 человек, работу пункта управления операциями и пункта реагирования на чрезвычайные ситуации; размещение 140 единиц транспорта, хранение экипировки и медикаментов.