    KİV: Tramp Çikaqoya 200 miqrasiya və gömrük polisi göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 14:10
    ABŞ hökuməti Çikaqoda qanunsuz miqrantlara qarşı reydlərin aparılmasına Miqrasiya və Gömrük Polisinin (ICE) 200 əməkdaşını cəlb etməyi planlaşdırır.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" yazıb.

    "Daxili sənədlərə əsasən, ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Çikaqoda miqrantların Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin 200 zabiti tərəfindən təqib edilməsi ilə bağlı planlar hazırlayır", - məlumatda bildirilib.

    Nəşrin məlumatına görə, hazırlıq detalları sentyabrda hakimiyyətin uzunmüddətli əməliyyat planlaşdırdığını göstərir və tədbirlərin 30 gün davam edəcəyi gözlənilir.

    Donald Tramp   Miqrantlar   Çikaqo   polis  
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Трамп планирует направить 200 сотрудников ICE в Чикаго для борьбы с мигрантами
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Trump plans to send 200 homeland security officers to Chicago for migrant issue

