СМИ: Трамп назначил нового спецпосланника по Украине
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 14:56
Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла новым спецпосланником по Украине.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.
"Трамп назвал Дрисколла - друга вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывшего одноклассника - новым спецпосланником", - отмечает газета.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен покинуть свой пост в ближайшие месяцы.
Последние новости
15:38
В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плануДругие страны
15:38
В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаныПроисшествия
15:24
В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 годДругие страны
15:22
В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животнымиПроисшествия
15:14
Рябков: Вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повесткеВ регионе
15:03
В Азербайджане выросло производство сливок и сметаныПромышленность
15:03
Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20Другие страны
14:56
СМИ: Трамп назначил нового спецпосланника по УкраинеДругие страны
14:41