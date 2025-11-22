СМИ: Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 14:56
    Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла новым спецпосланником по Украине.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

    "Трамп назвал Дрисколла - друга вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывшего одноклассника - новым спецпосланником", - отмечает газета.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен покинуть свой пост в ближайшие месяцы.

