Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 00:59
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, Келлог ясно дал понять своему окружению, что январь - самое подходящее время для ухода.
