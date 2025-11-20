Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 00:59
    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По их информации, Келлог ясно дал понять своему окружению, что январь - самое подходящее время для ухода.

