Trampın xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2025
- 01:06
ABŞ prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq 2026-cı ilin yanvarında vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Mənbələrin dediyinə görə, Kelloq yaxın ətrafına yanvar ayının ayrılmaq üçün ən uyğun vaxt olduğunu açıqlayıb.
Son xəbərlər
02:02
Tramp: Putin Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəni həll etdiyimə təəccüblənibDigər ölkələr
01:43
Kobaxidze Aİ-nin Gürcüstanla bağlı görüşünü təxirə salmaq qərarını dialoqdan qaçmaq cəhdi adlandırıbRegion
01:06
Trampın xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
00:53
Foto
Azərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyinin ilk günündə 1 qızıl və 2 bürünc medal qazanıblarKomanda
00:38
Tramp ABŞ maliyyə nazirini işdən çıxaracağı ilə bağlı hədələyibDigər ölkələr
00:22
"Azərreyl" CEV Kubokunun 1/32 final mərhələsində Niderland klubuna uduzubKomanda
00:05
Qarakənd faciəsindən 34 il ötürDaxili siyasət
00:00
Video
Prezident İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
00:00