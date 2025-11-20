İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Trampın xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 01:06
    Trampın xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır

    ABŞ prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq 2026-cı ilin yanvarında vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin dediyinə görə, Kelloq yaxın ətrafına yanvar ayının ayrılmaq üçün ən uyğun vaxt olduğunu açıqlayıb.

    Donald Tramp Kit Kelloq
    Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

