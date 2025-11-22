KİV: Tramp Ukrayna üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2025
- 15:01
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkənin Ordu naziri Den Driskolu Ukrayna üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.
"Tramp vitse-prezident Cey Di Vensin dostu və sinif yoldaşı olan Den Driskolu yeni xüsusi nümayəndə adlandırıb", - qəzet qeyd edib.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, ABŞ Prezidentinin Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq yaxın aylarda vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır.
