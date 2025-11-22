İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    KİV: Tramp Ukrayna üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 15:01
    KİV: Tramp Ukrayna üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkənin Ordu naziri Den Driskolu Ukrayna üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.

    "Tramp vitse-prezident Cey Di Vensin dostu və sinif yoldaşı olan Den Driskolu yeni xüsusi nümayəndə adlandırıb", - qəzet qeyd edib.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, ABŞ Prezidentinin Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq yaxın aylarda vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır.

    ABŞ Donald Tramp Ukrayna
    СМИ: Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

    Son xəbərlər

    15:19

    Gürcüstana dəmir yolu ilə daxil olmuş yüklərdə Azərbaycan ilk pilləyə yüksəlib

    İnfrastruktur
    15:14

    Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib

    Hadisə
    15:09

    Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 2 %-dən çox artıb

    Biznes
    15:01

    KİV: Tramp Ukrayna üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib

    Digər ölkələr
    14:47

    Ukraynanın düşdüyü vəziyyət uzaqgörən və qətiyyətli lider faktorunu ön plana çıxarır - RƏY

    Xarici siyasət
    14:33

    CAR-da G20 sammiti başlayıb

    Digər ölkələr
    14:33

    Azərbaycan kakao idxalına çəkdiyi xərci 15 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    14:14

    Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    14:08

    Bakıda keçmiş məhkumdan 10 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti