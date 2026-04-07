    • 07 aprel, 2026
    Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyni birləşdirən körpü İranın hücumları fonunda bağlanıb

    Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyni birləşdirən mühüm körpü (Kral Fəhd ibn Əbdüləziz Əl Səud adına körpü - red.), İran tərəfindən hücum ediləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən qeyri-müəyyən müddətə bağlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kral Fəhd adına Körpü İdarəsinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.

    "Körpüdə hərəkət İranın Səudiyyə Ərəbistanının şərq əyalətinə hücumları ilə əlaqədar ehtiyat tədbiri olaraq dayandırılıb", - məlumatda qeyd edilib.

    Uzunluğu 25 km (15,5 mil) olan körpü Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyni birləşdirən yeganə yoldur.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Səudiyyə Ərəbistanı Bəhreyn
    Соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн мост закрыли из-за опасений иранских атак
    Saudi–Bahrain causeway closed over fears of Iranian attacks

