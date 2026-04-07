    Соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн мост закрыли из-за опасений иранских атак

    Соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн мост закрыли из-за опасений иранских атак

    Важный мост (мост имени короля Фахда ибн Абдул-Азиз Аль Сауд - ред.), соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн, закрыт для движения транспорта на неопределенный срок из-за опасений атак со стороны Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления моста имени короля Фахда в соцсетях.

    "Движение по мосту было приостановлено в качестве меры предосторожности в связи с нападениями Ирана на восточную провинцию Саудовской Аравии", - сказано в сообщении.

    Мост протяженностью 25 км (15,5 миль) является единственной дорогой, соединяющей Саудовскую Аравию и Бахрейн. Закрытие произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил разбомбить мосты и электростанции Ирана, если страна не откроет Ормузский пролив во вторник. Иран, в свою очередь, пригрозил "разрушительным" возмездием, если будет нанесен удар по гражданской инфраструктуре страны.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Саудовская Аравия Бахрейн
    Saudi–Bahrain causeway closed over fears of Iranian attacks

