Соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн мост закрыли из-за опасений иранских атак

Важный мост (мост имени короля Фахда ибн Абдул-Азиз Аль Сауд - ред.), соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн, закрыт для движения транспорта на неопределенный срок из-за опасений атак со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления моста имени короля Фахда в соцсетях.

"Движение по мосту было приостановлено в качестве меры предосторожности в связи с нападениями Ирана на восточную провинцию Саудовской Аравии", - сказано в сообщении.

Мост протяженностью 25 км (15,5 миль) является единственной дорогой, соединяющей Саудовскую Аравию и Бахрейн. Закрытие произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил разбомбить мосты и электростанции Ирана, если страна не откроет Ормузский пролив во вторник. Иран, в свою очередь, пригрозил "разрушительным" возмездием, если будет нанесен удар по гражданской инфраструктуре страны.