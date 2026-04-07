"Korintians" baş məşqçi vəzifəsinə Fernando Dinisi gətirib
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 10:18
Braziliyanın "Korintians" klubu baş məşqçi postuna Fernando Dinisi təyin edib.
"Report"un kluba istinadən məlumatına görə, 52 yaşlı mütəxəssislə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
O, bu vəzifədə Braziliya çempionatının X turunda "İnternasional"a məğlubiyyətdən (0:1) sonra istefaya göndərilən Dorival Junioru əvəzləyib.
Hazırda ardıcıl 9 oyundur qələbə qazana bilməyən "Korintians" turnir cədvəlində 16-cı pillədə qərarlaşıb və aşağı liqaya düşmə zonasından cəmi 2 xal uzaqdadır.
Qeyd edək ki, F.Dinis bundan əvvəl Braziliya millisi ilə yanaşı, A Seriyasında "Vasko da Qama", "Fluminense", "Santos" və "San Paulu" klublarında çalışıb.
11:45
"Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıbFutbol
11:44
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏYXarici siyasət
11:40
İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edibDigər ölkələr
11:39
"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayırKomanda
11:38
Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıbİKT
11:32
Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏYMilli Məclis
11:28
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıbİKT
11:27
Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıbDaxili siyasət
11:26