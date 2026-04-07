    "Korintians" baş məşqçi vəzifəsinə Fernando Dinisi gətirib

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 10:18
    "Korintians" baş məşqçi vəzifəsinə Fernando Dinisi gətirib

    Braziliyanın "Korintians" klubu baş məşqçi postuna Fernando Dinisi təyin edib.

    "Report"un kluba istinadən məlumatına görə, 52 yaşlı mütəxəssislə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    O, bu vəzifədə Braziliya çempionatının X turunda "İnternasional"a məğlubiyyətdən (0:1) sonra istefaya göndərilən Dorival Junioru əvəzləyib.

    Hazırda ardıcıl 9 oyundur qələbə qazana bilməyən "Korintians" turnir cədvəlində 16-cı pillədə qərarlaşıb və aşağı liqaya düşmə zonasından cəmi 2 xal uzaqdadır.

    Qeyd edək ki, F.Dinis bundan əvvəl Braziliya millisi ilə yanaşı, A Seriyasında "Vasko da Qama", "Fluminense", "Santos" və "San Paulu" klublarında çalışıb.

    11:45

    "Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıb

    11:44

    Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏY

    11:40

    İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edib

    11:39

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    11:38

    Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıb

    11:32

    Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏY

    11:28

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıb

    11:27

    Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıb

    11:26

    Lənkəranın iki kəndində su kəsiləcək

