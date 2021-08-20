О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Талибы разыскивают помогавших США и НАТО афганцев

СМИ: Талибы разыскивают помогавших США и НАТО афганцев Члены террористического движения «Талибан» активизировали в Афганистане поиски местных жителей, сотрудничавших с США и НАТО.
Другие страны
20 августа 2021 г. 02:36
СМИ: Талибы разыскивают помогавших США и НАТО афганцев

Члены террористического движения "Талибан" активизировали в Афганистане поиски местных жителей, сотрудничавших с США и НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документ Норвежского центра глобального анализа, подготовленный для ООН.

Согласно информации издания, в распоряжении боевиков есть список таких людей, их имена и адреса. В документе указано, что талибы ходят по домам и либо задерживают нужных им людей, либо угрожают арестом и убийством членов их семей, если те не сдадутся.

В наибольшей опасности находятся афганские военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства, пишет газета.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “Taliblər” ABŞ və NATO-ya kömək etmiş əfqanları axtarırlar

Самое важное

Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге Зефер йолу идут завершающие работы
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге "Зефер йолу" идут завершающие работы
19 августа 2021 г. 14:19
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
19 августа 2021 г. 01:43
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
18 августа 2021 г. 22:53
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
18 августа 2021 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi