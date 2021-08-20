СМИ: Талибы разыскивают помогавших США и НАТО афганцев

Члены террористического движения "Талибан" активизировали в Афганистане поиски местных жителей, сотрудничавших с США и НАТО.
Как передает Report, об этом сообщает газета
Согласно информации издания, в распоряжении боевиков есть список таких людей, их имена и адреса. В документе указано, что талибы ходят по домам и либо задерживают нужных им людей, либо угрожают арестом и убийством членов их семей, если те не сдадутся.
В наибольшей опасности находятся афганские военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства, пишет газета.
15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.