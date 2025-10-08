Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    СМИ: Тайвань возобновит переговоры с США о закупке вертолетов MH-60R

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 07:26
    СМИ: Тайвань возобновит переговоры с США о закупке вертолетов MH-60R

    Тайвань и США, как ожидается, возобновят прерванные три года назад переговоры по поводу приобретения оборонным ведомством острова противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.

    По его информации, США "дали понять, что готовы возобновить переговоры" о закупке Тайбэем этих машин. Военные острова хотели бы приобрести 13 или более таких вертолетов. Точное количество будет определено после переговоров с Вашингтоном, сообщил источник.

    MH-60R - один из основных противолодочных вертолетов ВМС США, он также пользуется большим спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Переговоры о покупке Тайбэем этих машин уже проходили несколько лет назад, тогда речь шла о приобретении 11 или 12 вертолетов. Но в 2022 году оборонное ведомство острова решило не продолжать обсуждение, поскольку Тайбэй счел сумму контракта слишком высокой - стоимость сделки тогда оценивалась в $1,15 млрд.

    поставки вооружения Тайвань США
    KİV: Tayvan ABŞ-dən MH-60R helikopterinin alınması ilə bağlı danışıqları davam etdirəcək

    Лента новостей