СМИ: Тайвань возобновит переговоры с США о закупке вертолетов MH-60R

Тайвань и США, как ожидается, возобновят прерванные три года назад переговоры по поводу приобретения оборонным ведомством острова противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk.

Как передает Report, об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.

По его информации, США "дали понять, что готовы возобновить переговоры" о закупке Тайбэем этих машин. Военные острова хотели бы приобрести 13 или более таких вертолетов. Точное количество будет определено после переговоров с Вашингтоном, сообщил источник.

MH-60R - один из основных противолодочных вертолетов ВМС США, он также пользуется большим спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Переговоры о покупке Тайбэем этих машин уже проходили несколько лет назад, тогда речь шла о приобретении 11 или 12 вертолетов. Но в 2022 году оборонное ведомство острова решило не продолжать обсуждение, поскольку Тайбэй счел сумму контракта слишком высокой - стоимость сделки тогда оценивалась в $1,15 млрд.