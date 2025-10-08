KİV: Tayvan ABŞ-dən MH-60R helikopterinin alınması ilə bağlı danışıqları davam etdirəcək
- 08 oktyabr, 2025
- 07:43
ABŞ və Tayvanın Müdafiə Nazirliyinin "MH-60R Seahawk" sualtı qayıq əleyhinə helikopterlərinin alması ilə bağlı üç il əvvəl dayandırılmış danışıqları bərpa edəcəyi gözlənilir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Taipei Times" qəzeti adı açıqlanmayan hökumət rəsmisinə istinadən yazıb.
ABŞ Taybeyin bu helikopterləri alması ilə bağlı danışıqları bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib. Adanın hərbçiləri helikopterlərdən 13 və ya daha çoxunu əldə etmək istəyirlər. Mənbənin sözlərinə görə, dəqiq rəqəm Vaşinqtonla danışıqlardan sonra müəyyən ediləcək.
MH-60R ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin əsas sualtı əleyhinə helikopterlərindən biridir və Asiya-Sakit okean regionunda da yüksək tələbat var.
Taybey artıq bir neçə il əvvəl, söhbət 11 və ya 12 helikopterin alınmasından gedəndə bu hava maşınlarının alınması ilə bağlı danışıqlar aparmışdı. Bununla belə, 2022-ci ildə adanın Müdafiə Nazirliyi müzakirələri davam etdirməmək qərarına gəlib, çünki Taybey müqavilənin qiymətini çox yüksək hesab edib. Həmin vaxt sövdələşmə 1,15 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilib.