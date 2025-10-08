İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: Tayvan ABŞ-dən MH-60R helikopterinin alınması ilə bağlı danışıqları davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 07:43
    KİV: Tayvan ABŞ-dən MH-60R helikopterinin alınması ilə bağlı danışıqları davam etdirəcək

    ABŞ və Tayvanın Müdafiə Nazirliyinin "MH-60R Seahawk" sualtı qayıq əleyhinə helikopterlərinin alması ilə bağlı üç il əvvəl dayandırılmış danışıqları bərpa edəcəyi gözlənilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Taipei Times" qəzeti adı açıqlanmayan hökumət rəsmisinə istinadən yazıb.

    ABŞ Taybeyin bu helikopterləri alması ilə bağlı danışıqları bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib. Adanın hərbçiləri helikopterlərdən 13 və ya daha çoxunu əldə etmək istəyirlər. Mənbənin sözlərinə görə, dəqiq rəqəm Vaşinqtonla danışıqlardan sonra müəyyən ediləcək.

    MH-60R ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin əsas sualtı əleyhinə helikopterlərindən biridir və Asiya-Sakit okean regionunda da yüksək tələbat var.

    Taybey artıq bir neçə il əvvəl, söhbət 11 və ya 12 helikopterin alınmasından gedəndə bu hava maşınlarının alınması ilə bağlı danışıqlar aparmışdı. Bununla belə, 2022-ci ildə adanın Müdafiə Nazirliyi müzakirələri davam etdirməmək qərarına gəlib, çünki Taybey müqavilənin qiymətini çox yüksək hesab edib. Həmin vaxt sövdələşmə 1,15 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilib.

    ABŞ Tayvan helikopter
    СМИ: Тайвань возобновит переговоры с США о закупке вертолетов MH-60R

    Son xəbərlər

    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün son mükafatçılar bəlli olacaq, Gəncədə bağlanış mərasimi keçiriləcək

    Fərdi
    07:43

    KİV: Tayvan ABŞ-dən MH-60R helikopterinin alınması ilə bağlı danışıqları davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    07:27

    İspaniyada binanın çökməsi nəticəsində itkin düşənlərin hamısı ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    06:50

    ABŞ-də şatdaun səbəbindən məzuniyyətə çıxanların maaşı kəsilə bilər

    Digər ölkələr
    06:13

    Vanuatu sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:46

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    05:06

    İtaliyanın Baş naziri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə verilib

    Digər ölkələr
    04:37

    ABŞ-nin hüquq və texnologiya firmalarına haker hücumu olub

    Digər ölkələr
    04:15

    "Bavariya" Keynlə müqaviləni uzatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti