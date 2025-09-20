Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    СМИ: Страны НАТО на следующей неделе обсудят инцидент с самолетами в Эстонии

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 21:22
    СМИ: Страны НАТО на следующей неделе обсудят инцидент с самолетами в Эстонии

    В начале следующей недели страны-члены НАТО проведут консультации в связи с заявлением Эстонии о пролете российских военных самолетов над ее территорией.

    Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета FAZ.

    "Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций после сообщения Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями. Консультации пройдут в соответствии со статьей 4", - пишет издание со ссылкой на представителя альянса.

    НАТО Россия нарушение воздушного пространства Эстония
