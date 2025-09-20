СМИ: Страны НАТО на следующей неделе обсудят инцидент с самолетами в Эстонии

В начале следующей недели страны-члены НАТО проведут консультации в связи с заявлением Эстонии о пролете российских военных самолетов над ее территорией.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета FAZ.

"Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций после сообщения Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями. Консультации пройдут в соответствии со статьей 4", - пишет издание со ссылкой на представителя альянса.