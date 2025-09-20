İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    NATO Rusiya ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 21:11
    NATO Rusiya ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq

    Estoniyanın Rusiya hərbi təyyarələrinin onun ərazisi üzərində uçması ilə bağlı açıqlamasından sonra NATO-ya üzv ölkələr gələn həftənin əvvəlində məsləhətləşmələr keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın FAZ qəzeti məlumat yayıb.

    "Estoniyanın Rusiya qırıcıları tərəfindən hava məkanını pozduğunu elan etməsindən sonra NATO-ya üzv ölkələr gələn həftənin əvvəlində məsləhətləşmələr üçün bir araya gələcək. Məsləhətləşmələr 4-cü maddəyə uyğun olaraq keçiriləcək", - nəşr alyansın sözçüsünə istinadən yazıb.

    Estoniya NATO
    СМИ: Страны НАТО на следующей неделе обсудят инцидент с самолетами в Эстонии

    Son xəbərlər

    22:33

    Paşinyan: Ermənistanda uşaqların əksəriyyəti Ağrı dağının Türkiyədə olduğunu bilmir

    Region
    22:20

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı dayandırmaq qərarına gəlib

    Region
    22:16
    Foto

    Balakəndən keçən çaylarda selə qarşı tədbirlər görülür

    İnfrastruktur
    22:08

    DPA: NATO ölkələri Türkiyənin hava müşahidə sistemindən istifadə etmək istəyir

    Digər ölkələr
    21:40

    Almaniyanın 80 şəhərində 50 mindən çox insan hökumətə qarşı etirazlarda iştirak edib

    Digər ölkələr
    21:31

    Premyer Liqa: "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    21:28

    Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Orduda silsilə tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    21:26

    Gəncədə inək mağazaya hücum edib, xəsarət alan var

    Hadisə
    21:11

    NATO Rusiya ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti