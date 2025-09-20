NATO Rusiya ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 21:11
Estoniyanın Rusiya hərbi təyyarələrinin onun ərazisi üzərində uçması ilə bağlı açıqlamasından sonra NATO-ya üzv ölkələr gələn həftənin əvvəlində məsləhətləşmələr keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın FAZ qəzeti məlumat yayıb.
"Estoniyanın Rusiya qırıcıları tərəfindən hava məkanını pozduğunu elan etməsindən sonra NATO-ya üzv ölkələr gələn həftənin əvvəlində məsləhətləşmələr üçün bir araya gələcək. Məsləhətləşmələr 4-cü maddəyə uyğun olaraq keçiriləcək", - nəşr alyansın sözçüsünə istinadən yazıb.
