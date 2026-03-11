СМИ: Страны Балтии и Севера готовы поддержать Украину в обход вето Венгрии и Словакии

Страны Балтийского и Североевропейского регионов готовы направить Украине необходимый объем средств для поддержания ее стабильности как минимум до середины этого года, даже в случае сохранения блокировки со стороны Венгрии и Словакии обещанного кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает POLITICO со ссылкой на источники.

"Если обе страны не пойдут на уступки, государства Балтийского и Североевропейского регионов намерены выделить Украине достаточный объем ресурсов, чтобы обеспечить ее устойчивость как минимум до середины текущего года", - отметили источники Politico.

В частности, речь идет о двусторонних займах на сумму около 30 млрд евро, которые не требуют одобрения ЕС.

Отмечается, что, главы государств ЕС соберутся на саммите в Брюсселе, где рассчитывают убедить премьера Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо утвердить кредит. Эти средства должны покрыть около двух третей расходов, необходимых Киеву вплоть до конца 2027 года.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что его правительство готово предоставить Киеву 3,5 миллиарда евро в год до 2029 года в виде двусторонней поддержки.