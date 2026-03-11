Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    СМИ: Страны Балтии и Севера готовы поддержать Украину в обход вето Венгрии и Словакии

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 14:10
    СМИ: Страны Балтии и Севера готовы поддержать Украину в обход вето Венгрии и Словакии

    Страны Балтийского и Североевропейского регионов готовы направить Украине необходимый объем средств для поддержания ее стабильности как минимум до середины этого года, даже в случае сохранения блокировки со стороны Венгрии и Словакии обещанного кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

    Как передает Report, об этом сообщает POLITICO со ссылкой на источники.

    "Если обе страны не пойдут на уступки, государства Балтийского и Североевропейского регионов намерены выделить Украине достаточный объем ресурсов, чтобы обеспечить ее устойчивость как минимум до середины текущего года", - отметили источники Politico.

    В частности, речь идет о двусторонних займах на сумму около 30 млрд евро, которые не требуют одобрения ЕС.

    Отмечается, что, главы государств ЕС соберутся на саммите в Брюсселе, где рассчитывают убедить премьера Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо утвердить кредит. Эти средства должны покрыть около двух третей расходов, необходимых Киеву вплоть до конца 2027 года.

    Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что его правительство готово предоставить Киеву 3,5 миллиарда евро в год до 2029 года в виде двусторонней поддержки.

    Российско-украинский конфликт Европейский союз
    14:48

    Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС

    Внешняя политика
    14:47

    В Иране сообщили об ударах по западным и восточным районам столицы

    В регионе
    14:40

    Меджнун Мамедов: В Азербайджане тестируются модули ИИ для сельского хозяйства

    АПК
    14:37

    Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию Азербайджана

    Внешняя политика
    14:34
    Фото

    Микаил Джаббаров обсудил с iSoftStone цифровое сотрудничество

    ИКТ
    14:32

    Эрдоган предупредил о глобальных экономических последствиях эскалации на Ближнем Востоке

    В регионе
    14:28

    ЦАХАЛ нанес масштабные удары по объектам в Иране и Ливане

    Другие страны
    14:26

    Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за эвакуацию граждан РФ из Ирана

    Внешняя политика
    14:22

    Минздрав Ливана: Число жертв израильских ударов достигло 570 человек

    Другие страны
