İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 14:32
    KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdır

    Baltik və Şimali Avropa regionları ölkələri, Macarıstan və Slovakiya tərəfindən Avropa İttifaqının (Aİ) vəd etdiyi 90 milyard avro məbləğindəki kreditin bloklanmasına baxmayaraq, ən tez bu ilin ortalarına qədər Ukraynanın sabitliyini qorumaq üçün ona lazımi həcmdə vəsait yönəltməyə hazırdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "Politico" məlumat yayıb.

    "Əgər hər iki ölkə güzəştə getməsə, Baltik və Şimali Avropa regionu dövlətləri Ukraynanın ən tez cari ilin ortalarına qədər dayanıqlığını təmin etmək üçün kifayət qədər resurs ayırmaq niyyətindədirlər", - "Politico"nun mənbələri qeyd ediblər.

    Söhbət Aİ-nin təsdiqini tələb etməyən təqribən 30 milyard avro məbləğindəki ikitərəfli kreditlərdən gedir.

    Qeyd olunub ki, Aİ dövlət başçıları Brüsseldə sammitə toplaşacaq və orada Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanı, eləcə də onun slovakiyalı həmkarı Robert Fitsonu krediti təsdiqləmək üçün yola gətirməyə ümid edirlər. Bu vəsaitlər 2027-ci ilin sonuna qədər Kiyevə lazım olan xərclərin təxminən üçdə ikisini ödəməlidir.

    Niderlandın maliyyə naziri Elko Haynen bildirib ki, onun hökuməti 2029-cu ilə qədər Kiyevə ikitərəfli dəstək şəklində ildə 3,5 milyard avro təqdim etməyə hazırdır.

    Avropa İttifaqı Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    СМИ: Страны Балтии и Севера готовы поддержать Украину в обход вето Венгрии и Словакии

    Son xəbərlər

    14:52

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    14:45

    İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:38

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    14:34

    "Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    14:32

    KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    14:29

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl dəhliz" üzrə sazişi ratifikasiya edib

    Energetika
    14:28

    AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyib

    Futbol
    14:27

    İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdır

    Daxili siyasət
    14:27
    Foto

    Çin Azərbaycanın minatəmizləmə sahəsindəki fəaliyyətinə dəstəyini genişləndirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti