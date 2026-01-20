СМИ: Стармер намерен отказаться от участия в Совете мира

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует отклонить предложение президента США Дональда Трампа об участии в Совете мира по Газе.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на правительственные источники в Лондоне.

    Стармер заявлял, что ведет переговоры с союзниками об условиях работы Совета мира, но, по словам источников, он не собирается подписывать соглашение с органом.

    "Официальная позиция такова, что мы рассматриваем этот вопрос. Но не нужно быть политическим гением, чтобы понять, что платить 1 миллиард долларов из денег налогоплательщиков за место в Совете с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным - это не прокатит", - сообщил изданию один из источников.

    Отмечается, что Стармер при этом открыт для участия в официальной встрече G7 в Париже, которую президент Франции Эммануэль Макрон предложил организовать для обсуждения ряда внешнеполитических вопросов, в том числе Гренландии и Украины.

