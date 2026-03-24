Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    СМИ: США считают Галибафа потенциальным лидером Ирана

    Другие страны
    24 марта, 2026
    16:18
    СМИ: США считают Галибафа потенциальным лидером Ирана

    Спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф рассматривается администрацией президента США Дональда Трампа в качестве возможного партнера на переговорах и потенциального лидера Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Arabia, об этом сообщает Politico.

    По информации издания, в Вашингтоне полагают, что Галибаф может стать фигурой, способной возглавить Иран и вести переговоры с США на следующем этапе военного противостояния.

    При этом отмечается, что Белый дом пока не готов сделать окончательную ставку на одного человека. В администрации намерены "провести стресс-тест" нескольких кандидатов, чтобы найти того, кто действительно готов пойти на сделку.

    "Он - один из приоритетных вариантов, но нам нужно проверить их всех, здесь нельзя торопиться", - цитирует издание одного из чиновников.

    Ранее в понедельник Дональд Трамп отложил угрозу нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Исламской Республики, объяснив это продуктивными контактами с иранскими официальными лицами. По словам Трампа, диалог ведется с неким "высокопоставленным лицом", не являющимся Верховным лидером страны. В СМИ предполагают, что речь идет именно о Галибафе, однако сам спикер в соцсетях опроверг информацию о ведении каких-либо переговоров.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры США и Ирана Мохаммад-Багер Галибаф
