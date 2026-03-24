СМИ: США считают Галибафа потенциальным лидером Ирана

Спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф рассматривается администрацией президента США Дональда Трампа в качестве возможного партнера на переговорах и потенциального лидера Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Al-Arabia, об этом сообщает Politico.

По информации издания, в Вашингтоне полагают, что Галибаф может стать фигурой, способной возглавить Иран и вести переговоры с США на следующем этапе военного противостояния.

При этом отмечается, что Белый дом пока не готов сделать окончательную ставку на одного человека. В администрации намерены "провести стресс-тест" нескольких кандидатов, чтобы найти того, кто действительно готов пойти на сделку.

"Он - один из приоритетных вариантов, но нам нужно проверить их всех, здесь нельзя торопиться", - цитирует издание одного из чиновников.

Ранее в понедельник Дональд Трамп отложил угрозу нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Исламской Республики, объяснив это продуктивными контактами с иранскими официальными лицами. По словам Трампа, диалог ведется с неким "высокопоставленным лицом", не являющимся Верховным лидером страны. В СМИ предполагают, что речь идет именно о Галибафе, однако сам спикер в соцсетях опроверг информацию о ведении каких-либо переговоров.