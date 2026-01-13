Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 19:27
    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности в связи с ситуацией в Иране.

    Как сообщает Report, об этом рассказал аналитик Майкл Кларк телеканалу Sky News.

    "Более 40 тысяч военнослужащих на американских базах в регионе готовы к возможным атакам и ответным мерам в предстоящие недели", - отметил он.

    По его словам, США также рассматривают альтернативные варианты операций, такие как кибератаки против КСИР и запуск спутников Starlink в Иран.

    американские базы США Иран Ближний Восток
    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Последние новости

    19:29

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    19:27

    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Другие страны
    19:15

    ХАМАС планирует избрать нового лидера в этом месяце

    Другие страны
    19:15
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с генпланом города Агдере

    Внутренняя политика
    19:06

    Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

    Внутренняя политика
    19:04

    Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

    Внутренняя политика
    19:02

    Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

    Другие страны
    18:54

    Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах

    Внутренняя политика
    Лента новостей