СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке
Другие страны
- 13 января, 2026
- 19:27
Американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности в связи с ситуацией в Иране.
Как сообщает Report, об этом рассказал аналитик Майкл Кларк телеканалу Sky News.
"Более 40 тысяч военнослужащих на американских базах в регионе готовы к возможным атакам и ответным мерам в предстоящие недели", - отметил он.
По его словам, США также рассматривают альтернативные варианты операций, такие как кибератаки против КСИР и запуск спутников Starlink в Иран.
