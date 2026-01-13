СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

Американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности в связи с ситуацией в Иране.

Как сообщает Report, об этом рассказал аналитик Майкл Кларк телеканалу Sky News.

"Более 40 тысяч военнослужащих на американских базах в регионе готовы к возможным атакам и ответным мерам в предстоящие недели", - отметил он.

По его словам, США также рассматривают альтернативные варианты операций, такие как кибератаки против КСИР и запуск спутников Starlink в Иран.