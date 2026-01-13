İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 19:04
    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazaları İranla əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə analitik Maykl Klark "Sky News"a danışıb.

    "Regiondakı ABŞ bazalarında olan 40 mindən çox hərbçi qarşıdakı həftələrdə baş verə biləcək hücum və cavab tədbirlərinə hazırdır" , - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ SEPAH-a qarşı kiberhücum və "Starlink" terminallarının İrana daxil olması kimi alternativ əməliyyat variantlarını da nəzərdən keçirir.

    ABŞ Yaxın Şərq Hərbi baza
    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    19:48

    Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıq

    Xarici siyasət
    19:46

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası turu qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    19:37

    "Qəzza Məhkəməsi"nin yekun qərarı Türkiyə Prezidentinə təqdim edilib

    Region
    19:24

    Suriya Prezidenti yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:21

    IATA: Noyabrda sərnişin aviadaşımalarına tələbat təxminən 6 % artıb

    İnfrastruktur
    19:20

    HƏMAS bu ay yeni lider seçməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    19:11

    Ali Rada Şmıqalı baş nazirin müavini təyin edə bilməyib

    Digər ölkələr
    19:04

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti