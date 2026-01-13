KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib
- 13 yanvar, 2026
- 19:04
ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazaları İranla əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə analitik Maykl Klark "Sky News"a danışıb.
"Regiondakı ABŞ bazalarında olan 40 mindən çox hərbçi qarşıdakı həftələrdə baş verə biləcək hücum və cavab tədbirlərinə hazırdır" , - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ SEPAH-a qarşı kiberhücum və "Starlink" terminallarının İrana daxil olması kimi alternativ əməliyyat variantlarını da nəzərdən keçirir.
