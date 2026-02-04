İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulacaq

    Komanda
    • 04 fevral, 2026
    • 09:32
    Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulacaq

    Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    Saat 16:00-da "Neftçi" "Murov Az Terminal"la, 18:00-da isə "Ordu" "Xilasedici" ilə üz-üzə gələcək.

    Hər iki matç Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

