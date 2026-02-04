Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulacaq
Komanda
- 04 fevral, 2026
- 09:32
Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
Saat 16:00-da "Neftçi" "Murov Az Terminal"la, 18:00-da isə "Ordu" "Xilasedici" ilə üz-üzə gələcək.
Hər iki matç Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.
