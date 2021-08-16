СМИ: США приостановили эвакуацию из Кабула

Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле.

Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного чиновника в силах безопасности.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана", люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.

"Американские военные временно приостановили эвакуацию из Кабула, чтобы очистить летное поле", - приводит агентство Reuters слова чиновника. При этом он не уточнил, сколько по времени продлится приостановка.