СМИ: США пригрозили Украине сокращением поставок вооружений
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 18:19
США пригрозили сократить обмен разведданными и поставки вооружений Украине, чтобы вынудить ее согласится на условия своего мирного плана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, Вашингтон сейчас оказывает на Киев давление сильнее, чем во время всех предыдущих мирных переговоров, с требованием подписать рамочный документ уже к следующему четвергу.
Отметим, что США представили план по урегулированию российско-украинского конфликта, согласно которому Украине предлагается пойти на ряд уступок, в том числе территориальных.
Последние новости
19:38
Зеленский провел телефонный разговор с ВэнсомДругие страны
19:28
В ДР Конго боевики убили 89 человек, среди них женщины и детиДругие страны
19:25
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу Рубена ВарданянаПроисшествия
19:24
Стармер: Украина должна самостоятельно определить свое будущееДругие страны
19:23
Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8 - ОБНОВЛЕНОМедиа
18:57
Зеленский обратился к народу: Сейчас один из самых тяжелых моментовДругие страны
18:51
Эльнур Мамедов: Разминирование является критически важным условием в защите гражданКарабах
18:47
Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризмеПроисшествия
18:41