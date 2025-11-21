Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    СМИ: США пригрозили Украине сокращением поставок вооружений

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 18:19
    СМИ: США пригрозили Украине сокращением поставок вооружений

    США пригрозили сократить обмен разведданными и поставки вооружений Украине, чтобы вынудить ее согласится на условия своего мирного плана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По информации агентства, Вашингтон сейчас оказывает на Киев давление сильнее, чем во время всех предыдущих мирных переговоров, с требованием подписать рамочный документ уже к следующему четвергу.

    Отметим, что США представили план по урегулированию российско-украинского конфликта, согласно которому Украине предлагается пойти на ряд уступок, в том числе территориальных.

    Украина США Россия российско-украинская война мирное соглашение урегулирование конфликта
    KİV: ABŞ Ukraynanı silah dəstəyini kəsməklə hədələyir

    Последние новости

    19:38

    Зеленский провел телефонный разговор с Вэнсом

    Другие страны
    19:28

    В ДР Конго боевики убили 89 человек, среди них женщины и дети

    Другие страны
    19:25
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу Рубена Варданяна

    Происшествия
    19:24

    Стармер: Украина должна самостоятельно определить свое будущее

    Другие страны
    19:23

    Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8 - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    18:57

    Зеленский обратился к народу: Сейчас один из самых тяжелых моментов

    Другие страны
    18:51

    Эльнур Мамедов: Разминирование является критически важным условием в защите граждан

    Карабах
    18:47

    Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризме

    Происшествия
    18:41

    Кая Каллас: РФ стремится затянуть решение болезненных для нее вопросов

    Другие страны
    Лента новостей