СМИ: США пригрозили Украине сокращением поставок вооружений

США пригрозили сократить обмен разведданными и поставки вооружений Украине, чтобы вынудить ее согласится на условия своего мирного плана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Вашингтон сейчас оказывает на Киев давление сильнее, чем во время всех предыдущих мирных переговоров, с требованием подписать рамочный документ уже к следующему четвергу.

Отметим, что США представили план по урегулированию российско-украинского конфликта, согласно которому Украине предлагается пойти на ряд уступок, в том числе территориальных.