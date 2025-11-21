İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    KİV: ABŞ Ukraynanı silah dəstəyini kəsməklə hədələyir

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 18:34
    KİV: ABŞ Ukraynanı silah dəstəyini kəsməklə hədələyir

    ABŞ öz sülh planının şərtlərinə razılıq verməsi üçün Ukraynanı kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsini və silah tədarükünü azaltmaqla hədələyib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Agentliyin məlumatına əsasən, Vaşinqton hazırda Kiyevə əvvəlki sülh danışıqlarında olduğundan daha güclü təzyiq göstərir və gələn cümə axşamına qədər çərçivə sənədini imzalamağı tələb edir.

    Qeyd edək ki, ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı plan təqdim edib. Bu plana görə, Ukraynadan bir sıra güzəştlərə, o cümlədən ərazi güzəştlərinə getmək tələb olunur.

    ABŞ Ukrayna silah
