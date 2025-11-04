СМИ: США предложили в СБ ООН разместить в Газе международные силы

Должностные лица США представили в понедельник ряду стран в Совете Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, согласно которой международные силы по стабилизации будут действовать в секторе Газа не менее двух лет.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios, журналисты которого ознакомились с документом.

Как отмечается в публикации, проект предусматривает "предоставление США и другим странам-участникам широких полномочий по управлению сектором Газа и обеспечению безопасности до конца 2027 года с возможностью продления". Американский чиновник уточнил, что документ в ближайшие дни обсудят в СБ ООН. Вашингтонская администрация хочет, чтобы голосование по резолюции прошло позднее, а переброска международных сил в палестинский анклав была начата к январю.

Проект документа предусматривает формирование международных сил, которые будут "обеспечивать безопасность границ сектора Газа с Израилем и Египтом, защищать гражданских лиц и гуманитарные коридоры, обучать новую палестинскую полицию, с которой они будут сотрудничать", сообщил портал. Эти силы также будут отвечать за "демилитаризацию сектора Газа, включая уничтожение и препятствование восстановлению военной, террористической и наступательной инфраструктуры", а также за конфискацию оружия у действующих в анклаве группировок.