СМИ: США откажутся от ряда программ помощи обороне для граничащих с РФ стран

США откажутся от некоторых программ финансирования армий стран, граничащих с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, Пентагон на прошлой неделе проинформировал европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы. Как сообщает издание, расходы на подобные программы должны быть одобрены конгрессом США, однако администрация президента Дональда Трампа не запрашивала выделение средств на пополнение этих фондов. Нынешние расходы заложены в бюджете до конца сентября 2026 года.

"Эти действия были согласованы с европейскими странами в соответствии с исполнительным указом и в рамках последовательной политики президента, направленной на то, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за собственную оборону", - приводит газета слова неназванного американского чиновника.

Этот шаг американской администрации может привести к тому, что сотни миллионов долларов не дойдут до стран, граничащих с Россией, считают авторы статьи. Всего с 2018 по 2022 год Европа получила около 29% из $1,6 млрд средств, направляемых США на обучение и оснащение национальных сил безопасности других стран. Ключевыми получателями этих денег были Эстония, Латвия и Литва.

Как заявил газете один европейский источник, подобными действиями Вашингтон хочет добиться того, чтобы страны Европы активнее участвовали в обеспечении собственной безопасности.

"Это вызывает большую обеспокоенность и неопределенность", - сказал другой европейский собеседник Financial Times.