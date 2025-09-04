İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    KİV: ABŞ Rusiya ilə həmsərhəd ölkələr üçün bir sıra yardım proqramlarından imtina edəcək

    • 04 sentyabr, 2025
    • 23:38
    ABŞ Rusiya ilə həmsərhəd ölkələrin ordularını maliyyələşdirmək üçün bəzi proqramlardan imtina edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ABŞ Müdafiə Nazirliyi (Pentaqon) keçən həftə avropalı diplomatları məlumatlandırıb ki, rəsmi Vaşinqton bundan sonra Şərqi Avropa ölkələrinin silahlı qüvvələrinin təchiz edilməsi proqramlarını maliyyələşdirməyəcək. Nəşrin yazdığına görə, belə proqramların xərcləri ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiqlənməlidir, lakin prezident Donald Trampın administrasiyası bu vəsaitlərin doldurulması üçün vəsaitin ayrılmasını tələb etməyib. Cari xərclər 2026-cı ilin sentyabr ayının sonuna qədər büdcəyə daxil edilib.

    Qəzet adı açıqlanmayan amerikalı məmurdan sitat gətirir: "Bu hərəkətlər icra sərəncamına uyğun olaraq və Avropanın öz müdafiəsi üçün daha böyük məsuliyyət daşımasını təmin edən Prezidentin ardıcıl siyasətinin bir hissəsi kimi Avropa ölkələri ilə razılaşdırılıb".

    Məqalə müəllifləri hesab edirlər ki, ABŞ administrasiyasının bu addımı yüz milyonlarla dolların Rusiya ilə həmsərhəd ölkələrə çatmaması ilə nəticələnə bilər. Ümumilikdə, 2018-ci ildən 2022-ci ilə qədər Avropa ABŞ-nin digər ölkələrin milli təhlükəsizlik qüvvələrini öyrətmək və təchiz etmək üçün göndərdiyi 1,6 milyard dollar vəsaitin təxminən 29 %-ni alıb. Bu pulun əsas alıcıları Estoniya, Latviya və Litva olub.

    Avropalı mənbələrdən birinin qəzetə verdiyi məlumata görə, Vaşinqton bu cür hərəkətlərdən Avropa ölkələrinin öz təhlükəsizliklərinin təmin edilməsində daha fəal iştirakını təmin etmək üçün istifadə etmək istəyir.

    "Financial Times"a başqa bir avropalı mənbə deyib: "Bu, çoxlu narahatlıq və qeyri-müəyyənlik yaradır".

