СМИ: США направят Ливану $230 млн в рамках усилий по разоружению "Хезболлах"

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе одобрила выделение 230 млн долларов силам безопасности Ливана в рамках усилий по разоружению группировки "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне и Бейруте.

Отмечается, что финансирование включает 190 млн долларов для ВС Ливана и 40 млн долларов для Сил внутренней безопасности.

Американский источник сообщил, что средства были выделены непосредственно перед окончанием финансового года в Вашингтоне 30 сентября. "Для такой небольшой страны, как Ливан, это действительно очень и очень важно", - заявил один из помощников американского конгрессмена-демократа на условиях анонимности.

В статье утверждается, что выделение средств отражает приоритет, который президент США Дональд Трамп на фоне сокращения иностранной помощи отдает попыткам урегулирования конфликта в секторе Газа и регионе в целом.