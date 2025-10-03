İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    KİV: ABŞ "Hizbullah"ın tərksilahı çərçivəsində Livana 230 milyon dollar göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 02:07
    KİV: ABŞ Hizbullahın tərksilahı çərçivəsində Livana 230 milyon dollar göndərəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası "Hizbullah"ı tərksilah etmək səyləri çərçivəsində Livanın təhlükəsizlik qüvvələrinə 230 milyon dollar ayrılmasını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Vaşinqton və Beyrutdakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Maliyyələşdirməyə Livan Silahlı Qüvvələrinə 190 milyon dollar, Daxili Təhlükəsizlik Qüvvələrinə isə 40 milyon dollar daxildir.

    ABŞ-dəki mənbə bildirib ki, vəsait maliyyə ilinin bitməsinə az qalmış Vaşinqtonda sentyabrın 30-da ayrılıb. "Livan kimi kiçik ölkə üçün bu, həqiqətən, çox vacibdir", - ABŞ-nin demokrat konqresmeninin adının açıqlanmasını istəməyən köməkçilərindən biri deyib.

    Məqalədə vurğulanır ki, ayrılan vəsait ABŞ Prezidenti Donald Trampın xarici yardımın azalması fonunda Qəzza zolağında və bütün regionda münaqişənin həlli üçün səylərə üstünlük verdiyi prioriteti əks etdirir.

    ABŞ "Hizbullah" Livan
    СМИ: США направят Ливану $230 млн в рамках усилий по разоружению "Хезболлах"

    Son xəbərlər

    02:07

    KİV: ABŞ "Hizbullah"ın tərksilahı çərçivəsində Livana 230 milyon dollar göndərəcək

    Digər ölkələr
    01:30
    Foto

    VII Bakı Beynəlxalq Memarlıq Müsabiqəsinin yekunları elan olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:18

    UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya klubları qalib gəlib

    Futbol
    01:06

    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" Fransa klubunu məğlub edib

    Futbol
    00:36

    Putin: Rusiyanın çoxsaylı yüksəktexnologiyalı silah sistemləri mövcuddur

    Region
    00:09
    Video

    FIFA prezidenti Azərbaycanı təbrik edib

    Futbol
    00:00

    Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndinin erməni işğalından azad edilməsindən beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:50

    Türkiyədə fabrikdə kütləvi zəhərlənmə olub

    Region
    23:24

    Rusiya Çin vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti