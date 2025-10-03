KİV: ABŞ "Hizbullah"ın tərksilahı çərçivəsində Livana 230 milyon dollar göndərəcək
- 03 oktyabr, 2025
- 02:07
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası "Hizbullah"ı tərksilah etmək səyləri çərçivəsində Livanın təhlükəsizlik qüvvələrinə 230 milyon dollar ayrılmasını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Vaşinqton və Beyrutdakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Maliyyələşdirməyə Livan Silahlı Qüvvələrinə 190 milyon dollar, Daxili Təhlükəsizlik Qüvvələrinə isə 40 milyon dollar daxildir.
ABŞ-dəki mənbə bildirib ki, vəsait maliyyə ilinin bitməsinə az qalmış Vaşinqtonda sentyabrın 30-da ayrılıb. "Livan kimi kiçik ölkə üçün bu, həqiqətən, çox vacibdir", - ABŞ-nin demokrat konqresmeninin adının açıqlanmasını istəməyən köməkçilərindən biri deyib.
Məqalədə vurğulanır ki, ayrılan vəsait ABŞ Prezidenti Donald Trampın xarici yardımın azalması fonunda Qəzza zolağında və bütün regionda münaqişənin həlli üçün səylərə üstünlük verdiyi prioriteti əks etdirir.