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    ​СМИ: США направят бомбардировщики B-52 в Ирак на борьбу с ИГ

    Самолеты приступят к бомбардировкам в апреле

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты направят бомбардировщики B-52, способные наносить ядерные удары, на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Самолеты приступят к бомбардировкам в апреле, отмечает телеканал Fox News. 

    Количество самолетов и численность личного состава не уточняются. Бомбардировщики заменят самолеты B-1, которые сейчас наносят удары по ИГ в Ираке и Сирии.

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