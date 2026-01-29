СМИ: США направили дополнительный военный корабль на Ближний Восток

Военно-морские силы США направили на Ближний Восток дополнительный военный корабль на фоне значительного наращивания военной мощи в регионе и роста напряженности.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Эсминец USS Delbert D. Black вошел на территорию региона. Таким образом, общее число эсминцев США в зоне Персидского залива достигло шести, а также присутствуют авианосец и три прибрежных боевых корабля", - сообщил источник.

Как заявил 28 января госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, Вашингтон не исключает возможность проведения военной операции против Ирана, которая, по версии американской стороны, стала бы превентивной. Рубио подтвердил, что США намерены продолжать наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с очередным витком напряженности вокруг Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный "отказ от ядерного оружия". Американский лидер напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Трамп заявил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".