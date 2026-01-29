İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    "Reuters": Fars körfəzinə ABŞ-nin altıncı esminesi gəlib

    • 29 yanvar, 2026
    • 20:55
    Reuters: Fars körfəzinə ABŞ-nin altıncı esminesi gəlib

    ABŞ Silahlı Qüvvələri altıncı esminesi olan "Delbert D Black"ı Fars körfəzinə göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" və "Reuters"də daxil olmaqla Qərb mediası məlumat yayıb.

    "Reuters" adı çəkilməyən ABŞ rəsmisinə istinadən bildirib ki, ABŞ-nin Yaxın Şərqdə bir təyyarədaşıyan gəmisi, altı esminesi və üç sahil döyüş gəmisi mövcuddur. "Delbert D Black" esminesi son iki gün ərzində bölgəyə çatıb.

    Yanvarın 28-də ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bildirib ki, Vaşinqton İrana qarşı hərbi əməliyyat ehtimalını istisna etmir və Amerika tərəfinin fikrincə, bu, qabaqlayıcı tədbir olacaq.

    Rubio təsdiqləyib ki, ABŞ İran ətrafındakı son gərginliyə cavab olaraq Yaxın Şərqdə hərbi mövcudluğunu artırmağa davam etmək niyyətindədir.

