    СМИ: США намерены взять под контроль иранский остров Харк

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 06:56
    СМИ: США намерены взять под контроль иранский остров Харк

    США ускорили процесс переброски подразделений Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток с целью взятия под контроль иранского острова Харк.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

    По информации издания, высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что у Вашингтона, возможно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова Харк.

    Один из американских чиновников подтвердил газете The Jerusalem Post, что армия США ускоряет переброску на Ближний Восток тысяч морских пехотинцев и военнослужащих флота.

    Ранее Axios сообщал, что администрация США рассматривает варианты захвата или изоляции острова Харк - основного узла экспорта иранской нефти. По данным портала, Вашингтон надеется таким образом заставить Иран "открыть" Ормузский пролив.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Осров Харк
    KİV: ABŞ İranın Xarq adasını ələ keçirmək istəyir
    07:37

    В Австралии отменены шесть поставок топлива на фоне ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    07:13

    Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab Light

    Другие страны
    06:56

    СМИ: США намерены взять под контроль иранский остров Харк

    Другие страны
    06:49

    Цены на золотые фьючерсы продолжают снижаться

    Финансы
    06:14

    Трамп увязал финансирование МВБ США с одобрением избирательного законопроекта

    Другие страны
    06:09

    Стармер созывает экстренное совещание по экономическим вопросам на фоне растущей угрозы войны с Ираном

    Другие
    05:39

    Ким Чен Ын вновь назначен председателем государственных дел КНДР

    Другие страны
    05:04

    Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра Парижа

    Другие страны
    04:39

    СМИ: Израиль использует при ударах по Ирану 50-летние авиабомбы

    Другие страны
