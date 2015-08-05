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    СМИ: США начали авиаудары по Сирии с территории Турции

    Турция в июле предоставила США возможность наносить удары с одной из турецких авиабаз по позициям группировки ИГ

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ США осуществили первые авиаудары по Сирии с территории Турции.

    Как передает Report, об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителей администрации.

    Турция в июле предоставила США возможность наносить удары с одной из турецких авиабаз по позициям группировки "Исламское государство" в Сирии. Также две страны обсуждали возможное создание "зоны безопасности" на севере Сирии для вооруженной сирийской оппозиции, которую теснят как правительственные сирийские войска, так и экстремисты из "Исламского государства" и группировки "Джабхат ан-Нусра".



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