    СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на Аляске

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 05:29
    СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на Аляске

    Представители министерства обороны США и Тайваня на прошлой неделе провели секретные переговоры на Аляске.

    Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

    Как отмечает издание, переговоры состоялись после отмены встречи высокопоставленных американских и тайваньских чиновников, назначенной на июнь в Вашингтоне. Тогда ожидалось, что тайваньскую делегацию возглавит министр обороны Тайваня Веллингтон Ку.

    "На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень", - сообщили источники.

    Лента новостей