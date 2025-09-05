СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на Аляске
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 05:29
Представители министерства обороны США и Тайваня на прошлой неделе провели секретные переговоры на Аляске.
Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Как отмечает издание, переговоры состоялись после отмены встречи высокопоставленных американских и тайваньских чиновников, назначенной на июнь в Вашингтоне. Тогда ожидалось, что тайваньскую делегацию возглавит министр обороны Тайваня Веллингтон Ку.
"На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень", - сообщили источники.
Последние новости
06:26
Bloomberg: США утратили статус гегемона в АТРДругие страны
05:55
Мадуро: Венесуэла полностью перекроет транзит наркотиков через свою территориюДругие
05:29
СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на АляскеДругие страны
04:47
Фото
В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшиеПроисшествия
04:46
NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожиДругие страны
04:17
СМИ: Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС 8 сентябряДругие страны
03:58
Экс-сотрудника Госдепа приговорили к четырем годам тюрьмы за передачу данных КНРДругие страны
03:24
Парламент Таиланда выберет нового премьер-министраДругие страны
02:49