KİV: ABŞ və Tayvan Alyaskada gizli danışıqlar aparıb
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 06:10
ABŞ və Tayvan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ötən həftə Alyaskada gizli danışıqlar aparıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" qəzeti məlumatlı mənbələrə istinadən yazıb.
Nəşr qeyd edib ki, danışıqlar ABŞ və Tayvan yüksək rütbəli rəsmilərinin iyunda Vaşinqtonda keçirilməsi planlaşdırılan görüşünün ləğvindən sonra baş tutub.
"Ankoricdəki görüşdə tərəfləri Pentaqonun Hind-Sakit Okean üzrə baş elçisi Ced Royal və Tayvanın milli təhlükəsizlik müşavirinin müavini Hsu Si-tsien təmsil edib", - mənbələr bildiriblər.
