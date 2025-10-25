СМИ: США готовят новые санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает дополнительные санкции, которые могут быть введены против ключевых секторов российской экономики, если Москва продолжит откладывать прекращение войны против Украины.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации, Вашингтон также уведомил европейских союзников о своей поддержке использования замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины.

Кроме того, в США начались внутренние обсуждения возможности направления российских активов, находящихся на территории страны, на поддержку военных усилий Киева.

Сообщается, что Белый дом ожидает от европейских партнеров следующего шага в отношении Москвы - это могут быть новые санкции или введение дополнительных пошлин.

Другой источник уточнил, что Трамп, вероятно, возьмет паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию Кремля на уже объявленные в среду ограничения.

Напомним, последние санкции США были направлены против российских нефтяных гигантов - компаний "Лукойл" и "Роснефть".