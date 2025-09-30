СМИ: США депортируют около сотни иранцев спецрейсом через Катар

Администрация президента США Дональда Трампа депортировала примерно 100 иранцев воздушным транспортом обратно в Иран из Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом сообщает NYT со ссылкой на источники.

Согласно информации, рейс, зафрахтованный США, вылетел из Луизианы в понедельник вечером и должен прибыть в Иран через Катар во вторник.