СМИ: США депортируют около сотни иранцев спецрейсом через Катар
Другие страны
- 30 сентября, 2025
- 09:33
Администрация президента США Дональда Трампа депортировала примерно 100 иранцев воздушным транспортом обратно в Иран из Соединенных Штатов.
Как передает Report, об этом сообщает NYT со ссылкой на источники.
Согласно информации, рейс, зафрахтованный США, вылетел из Луизианы в понедельник вечером и должен прибыть в Иран через Катар во вторник.
Последние новости
10:36
Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млнАПК
10:35
Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу АзербайджанаПроисшествия
10:32
В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:30
Фото
Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
10:29
За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млнИКТ
10:29
Фото
В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форумМедиа
10:28
Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млнАПК
10:27
Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повесткиЭнергетика
10:21