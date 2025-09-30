İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    ABŞ yüzə yaxın iranlını deportasiya edir

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 10:08
    ABŞ yüzə yaxın iranlını deportasiya edir

    Prezident Donald Tramp administrasiyası İranın 100-ə yaxın vətəndaşını ABŞ-dən deportasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NYT mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, təyyarə sentyabrın 29-u axşam saatlarında Luizianadan yola düşüb və sentyabrın 30-u İrana çatmalıdır.

    ABŞ Donald Tramp İran
    СМИ: США депортируют около сотни иранцев спецрейсом через Катар
    Around 100 Iranians deported from US under Trump administration

