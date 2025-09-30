ABŞ yüzə yaxın iranlını deportasiya edir
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 10:08
Prezident Donald Tramp administrasiyası İranın 100-ə yaxın vətəndaşını ABŞ-dən deportasiya edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NYT mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, təyyarə sentyabrın 29-u axşam saatlarında Luizianadan yola düşüb və sentyabrın 30-u İrana çatmalıdır.
