СМИ сообщили о ликвидации более 60 талибов в Афганистане

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Более 60 боевиков радикального движения "Талибан" были ликвидированы за последние сутки в результате операций вооруженных сил Афганистана в нескольких провинциях страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, операции спецназа при поддержке военно-воздушных сил страны были проведены в провинциях Логар, Вардак, Гильменд, Урузган и Пактика. В результате были уничтожены радиовышка "Талибана" и два самодельных взрывных устройства. Кроме того, была обнаружена магнитная мина, а также материалы для изготовления взрывчатки.