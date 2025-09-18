Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 13:32
    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Сирия заключит несколько соглашений в сфере безопасности и военных отношений с Израилем до конца года.

    Как передает Report cо ссылкой на AFP, об этом сообщил представитель МИД Сирии.

    "В переговорах с Израилем наблюдается прогресс. Ожидается, что несколько соглашений будут подписаны до конца года",- сообщил источник.

    По его словам, в первую очередь, это будут соглашения в сфере безопасности и военных отношений.

    Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры по безопасности с Израилем являются необходимостью и могут привести к результатам в ближайшие дни.

    Сирия Израиль соглашение Ахмад аш-Шараа
    KİV: Suriya bu ilin sonunadək İsraillə təhlükəsizlik sahəsində sazişlər imzalayacaq

    Последние новости

    13:57

    Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Украины

    Наука и образование
    13:56

    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Другие страны
    13:53

    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    Происшествия
    13:53

    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    Это интересно
    13:52

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    13:46

    Премьер Азербайджана: Обмен мнениями в рамках ОТГ значим для стабильности и безопасности региона

    Внешняя политика
    13:40

    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций

    Внешняя политика
    13:32

    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Другие страны
    13:26

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В регионе
    Лента новостей