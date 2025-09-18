СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

Сирия заключит несколько соглашений в сфере безопасности и военных отношений с Израилем до конца года.

Как передает Report cо ссылкой на AFP, об этом сообщил представитель МИД Сирии.

"В переговорах с Израилем наблюдается прогресс. Ожидается, что несколько соглашений будут подписаны до конца года",- сообщил источник.

По его словам, в первую очередь, это будут соглашения в сфере безопасности и военных отношений.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры по безопасности с Израилем являются необходимостью и могут привести к результатам в ближайшие дни.