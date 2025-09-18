KİV: Suriya bu ilin sonunadək İsraillə təhlükəsizlik sahəsində sazişlər imzalayacaq
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 13:54
Suriya bu ilin sonunadək İsraillə təhlükəsizlik və hərbi əlaqələr sahəsində bir neçə saziş imzalayacaq.
"Report" AFP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib.
"İsraillə danışıqlarda irəliləyiş müşahidə olunur. İlin sonuna qədər bir neçə sazişin imzalanması gözlənilir", - mənbə qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, bunlar təhlükəsizlik və hərbi əlaqələr sahəsində sazişlər olacaq.
