Зеленский: Украина рассчитывает получить не менее 100 самолетов Gripen - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить не менее 100 боевых самолетов шведского производства Gripen.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня подписан первый документ между нашими странами, который открывает путь для получения Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen. Это отличные самолеты, мощные авиационные машины, позволяющие выполнять широкий спектр задач. Каждый понимает, от каких угроз это поможет защититься. Мы рассчитываем, что будущий контракт позволит нам получить не менее 100 таких самолетов", - написал он.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, правительство страны и компанию Saab за готовность к сотрудничеству в данном направлении.

17:51

Швеция намерена продать Украине 120 единиц новейших истребителей JAS Gripen E.

Об этом сообщает Report со ссылкой на шведский телеканал TV4 Nyheterna.

Отмечается, что это может стать крупнейшей сделкой по продаже истребителей в истории Швеции. Объем поставки будет вдвое больше, чем самая крупная на данный момент.

По информации источника, сейчас Швеция может продать чуть более 10 истребителей предыдущей версии Gripen C/D.

JAS 39 Gripen E – это последняя версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Модель имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и более совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.