İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 18:40
    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 Gripen təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Ukrayna İsveç istehsalı olan ən azı 100 "Gripen" döyüş təyyarəsi almağa ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski teleqram kanalında yazıb.

    "Bu gün ölkələrimiz arasında Ukraynanın İsveç istehsalı olan "Gripen" döyüş təyyarələrindən ibarət böyük bir donanma əldə etməsinə yol açan ilk sənəd imzalanıb. Bunlar əla təyyarələrdir, geniş spektrli tapşırıqların yerinə yetirilməsinə imkan verən güclü aviasiya maşınlarıdır. Hər kəs başa düşür ki, bunlar hansı təhdidlərdən qorunmağa kömək edəcək. Ümid edirik ki, gələcək müqavilə bizə ən azı 100 belə təyyarə əldə etməyə imkan verəcək", - o qeyd edib.

    V.Zelenski bu istiqamətdə əməkdaşlığa hazır olduqlarına görə İsveçin Baş naziri Ulf Kristerssona, ölkə hökumətinə və "Saab" şirkətinə təşəkkür edib.

    İsveç Ukraynaya 120 ədəd ən yeni "JAS Gripen E" qırıcı təyyarəsi satmaq niyyətindədir.

    Bu barədə "Report" İsveçin "TV4 Nyheterna" telekanalına istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, bu, İsveç tarixində qırıcı təyyarələrin satışı üzrə ən böyük müqavilə ola bilər.

    "Saab" şirkəti tərəfindən hazırlanan "JAS 39 Gripen E" - İsveç qırıcı təyyarəsinin ən son versiyasıdır. Model əvvəlki versiyalara nisbətən daha güclü mühərrik, daha böyük uçuş məsafəsinə malikdir.

    İsveç Ukrayna qırıcı təyyarə
    Зеленский: Украина рассчитывает получить не менее 100 самолетов Gripen - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    18:47

    İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlir əldə etdiyini etiraf edib

    Digər
    18:42

    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    18:40

    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:39

    ADY: Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    18:36

    "Uzbekneftegaz" və SOCAR süni intellekt və rəqəmsal sistemlər sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

    Energetika
    18:29

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    18:25

    Perinatal Mərkəzdəki yanğınla bağlı məhkəmədə: Hadisədən əvvəl bir neçə nəfəri cərəyan vurub

    Hadisə
    18:25

    Sabah Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    18:25
    Foto

    Azərbaycan və Estoniya parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti