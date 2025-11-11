Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    СМИ: Шумеру предлагают уйти с поста лидера меньшинства Сената США

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 05:51
    СМИ: Шумеру предлагают уйти с поста лидера меньшинства Сената США

    Голосование сенаторов-демократов за продвижение законопроекта о возобновлении работы правительства на фоне шатдауна вынуждает лидера меньшинства Сената США Чака Шумера уйти в отставку.

    Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

    Сам Шумер воздержался от голосования по данному законопроекту, который не включал ключевое требование демократов - продление налоговых льгот по программе Obamacare. Тем не менее он столкнулся с жесткой критикой со стороны однопартийцев, которые возложили на него ответственность за выход восьми членов фракции из общей линии.

    "Сенатор Шумер больше не эффективен и должен быть заменен", - заявил конгрессмен Ро Ханна, представляющий регион Кремниевой долины в Калифорнии.

    К критике присоединился и его коллега из палаты представителей от Калифорнии, Марк Левин. В своей публикации он отметил, что "Чак Шумер не соответствует текущему моменту, и демократам в сенате было бы разумно отказаться от его лидерства".

    Напомним, что Сенат США на процедурном голосовании накануне одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства.

    шатдаун США демократы Республиканцы

    Последние новости

    06:35

    Сенат США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы правительства

    Другие страны
    06:23

    Мадридский "Атлетико" перешел под контроль нового инвестора

    Футбол
    05:51

    СМИ: Шумеру предлагают уйти с поста лидера меньшинства Сената США

    Другие страны
    05:14

    При крушении легкомоторного самолет во Флориде погибли не менее двух человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:42

    Глава МИД Турции присутствовал на встрече лидеров Сирии и США

    Другие страны
    04:07

    Фидан встретился в Белом доме с высокопоставленными чиновниками США - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    03:39

    Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией по борьбе с ИГИЛ

    Другие страны
    03:18

    В Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов

    Другие страны
    02:53

    Трамп: Эрдоган — великий лидер с очень сильной армией

    Другие страны
    Лента новостей