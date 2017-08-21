Сербия отозвала всех дипломатов из Македонии

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Сербия отозвала всех своих дипломатических представителей из столицы Македонии Скопье. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное телевидение со ссылкой на МИД страны.

Сообщается, что посол Душанка Дивяк Томич и сотрудники посольства прошедшей ночью прибыли в Белград. Причиной отзыва дипломатов названы срочные консультации.

Ранее сербское диппредставительство запросило у македонских властей усиления мер безопасности для охраны миссии.

Ожидается, что в связи со сложившейся ситуаций сегодня со спецзаявлением выступит глава ведомства Ивица Дачич.