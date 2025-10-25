СМИ: Сегодня ХАМАС может вернуть тела еще двух израильских заложников
- 25 октября, 2025
- 21:11
ХАМАС сегодня вечером может вернуть тела еще двух погибших заложников.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что Израиль готовится к приему погибших граждан, однако ХАМАС пока не объявил об этом официально.
В настоящее время в секторе Газа остаются тела 13 погибших израильских заложников.
21:43
