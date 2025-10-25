Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 25 октября, 2025
    • 21:11
    СМИ: Сегодня ХАМАС может вернуть тела еще двух израильских заложников

    ХАМАС сегодня вечером может вернуть тела еще двух погибших заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Отмечается, что Израиль готовится к приему погибших граждан, однако ХАМАС пока не объявил об этом официально.

    В настоящее время в секторе Газа остаются тела 13 погибших израильских заложников.

