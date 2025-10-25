İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 21:33
    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    HƏMAS bu axşam daha iki girovun cəsədini İsrailə qaytara bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İsrail ölən vətəndaşları qəbul etməyə hazırlaşır, lakin HƏMAS hələlik bunu rəsmi olaraq açıqlamayıb.

    Hazırda Qəzza zolağında həlak olan 13 israilli girovun cəsədi qalmaqdadır.

    HƏMAS Fələstin İsrail
    СМИ: Сегодня ХАМАС может вернуть тела еще двух израильских заложников

    Son xəbərlər

    21:52

    Rəşad Sadıqov: "Bu gün vacib 3 xal qazandıq"

    Futbol
    21:33

    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    21:11

    Vyetnamda ilk dəfə baş nazirin müavini qadın təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:07

    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Digər ölkələr
    20:52

    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    20:38

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:31

    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini "Qızıl donanma"ya çevirmək istəyir

    Digər ölkələr
    20:19

    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti