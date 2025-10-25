KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər
- 25 oktyabr, 2025
- 21:33
HƏMAS bu axşam daha iki girovun cəsədini İsrailə qaytara bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İsrail ölən vətəndaşları qəbul etməyə hazırlaşır, lakin HƏMAS hələlik bunu rəsmi olaraq açıqlamayıb.
Hazırda Qəzza zolağında həlak olan 13 israilli girovun cəsədi qalmaqdadır.
