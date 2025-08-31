СМИ: Самолеты Израиля совершили восемь налетов на объекты "Хезболлах"

Истребители израильских ВВС совершили утром не менее восьми налетов на военные объекты милиции "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его сведениям, бомбардировкам подвергся район Али-Тахер в окрестностях города Набатия, где расположен подземный командный пункт шиитских отрядов.

В результате атаки повреждено дорожное покрытие на участке южного шоссе Кфар-Тибнит - Хардали.

Сведения об авиаударах поступили из населенных пунктов Араб-эс-Салим, Арнун, Яхмур-эш-Шкиф, Хаббуш, а также из гористой местности Джебель-Рейхан и Иклим-эт-Туфах, где находятся подземные укрытия и склады боеприпасов отрядов движения. О последствиях ударов информации нет.